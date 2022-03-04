https://ria.ru/20220304/facebook-1776420263.html
Facebook работает в России
Facebook работает в России - РИА Новости, 04.03.2022
Facebook работает в России
Соцсеть Facebook работает в России, несмотря на ее замедление Роскомнадзором, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:20
2022-03-04T09:20
2022-03-04T09:20
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
facebook
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Соцсеть Facebook работает в России, несмотря на ее замедление Роскомнадзором, передает корреспондент РИА Новости.Приложение открывается, все последние публикации на ленте загружаются.25 февраля Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.Facebook 23 февраля наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/facebook-1776394021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, facebook
Facebook работает в России
Facebook работает в России, несмотря на его замедление Роскомнадзором