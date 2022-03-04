https://ria.ru/20220304/evrosoyuz-1776498004.html

ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами

ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами - РИА Новости, 04.03.2022

ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами

ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами, сообщили в пятницу в Европейской комиссии. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:11

2022-03-04T14:11

2022-03-04T14:31

россия

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брюссель

санкции

наука

эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами, сообщили в пятницу в Европейской комиссии."ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.

https://ria.ru/20220304/es-1776499040.html

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брюссель

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Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, брюссель, санкции, наука, эрик мамер, санкции в отношении россии