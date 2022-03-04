https://ria.ru/20220304/evrosoyuz-1776498004.html
ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами
ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами - РИА Новости, 04.03.2022
ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами
ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами, сообщили в пятницу в Европейской комиссии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:11
2022-03-04T14:11
2022-03-04T14:31
россия
еврокомиссия
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брюссель
санкции
наука
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами, сообщили в пятницу в Европейской комиссии."ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.
https://ria.ru/20220304/es-1776499040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, брюссель, санкции, наука, эрик мамер, санкции в отношении россии
14:11 04.03.2022 (обновлено: 14:31 04.03.2022)
ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами
ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами