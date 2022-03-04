https://ria.ru/20220304/evro-1776490784.html

Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля

Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля - РИА Новости, 04.03.2022

Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:49

2022-03-04T13:49

2022-03-04T14:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

доллар

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,6374 рубля, составив 110,6359 рубля.

https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар