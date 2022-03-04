https://ria.ru/20220304/evro-1776490784.html
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля - РИА Новости, 04.03.2022
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:49
2022-03-04T13:49
2022-03-04T14:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,6374 рубля, составив 110,6359 рубля.
https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар
13:49 04.03.2022 (обновлено: 14:06 04.03.2022)
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
Официальный курс евро с 5 марта упал до 116,53 рубля