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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220304/evro-1776490784.html
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля - РИА Новости, 04.03.2022
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:49
2022-03-04T14:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
доллар
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,6374 рубля, составив 110,6359 рубля.
https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
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евро, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар
13:49 04.03.2022 (обновлено: 14:06 04.03.2022)
 
Официальный курс евро с 5 марта упал на 7,48 рубля

Официальный курс евро с 5 марта упал до 116,53 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 5 марта, снизился на 7,4849 рубля, до 116,5312 рубля, курс доллара - на 5,944 рубля, до 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,6374 рубля, составив 110,6359 рубля.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:08
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияДоллар
 
 
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