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ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией
ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией
ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщили в пятницу в Европейской комиссии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:14
2022-03-04T14:25
в мире
санкции
евросоюз
россия
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщили в пятницу в Европейской комиссии.Также ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами."Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества", - говорится в распространенном ЕК документе.Сообщается, что сотрудничество также останавливается по программе региона Балтийского моря "Интеррег"."ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.
https://ria.ru/20220304/evrosoyuz-1776498004.html
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в мире, санкции, евросоюз, россия, белоруссия
14:14 04.03.2022 (обновлено: 14:25 04.03.2022)
 
ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщили в пятницу в Европейской комиссии.
Также ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.
"Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества", - говорится в распространенном ЕК документе.
Сообщается, что сотрудничество также останавливается по программе региона Балтийского моря "Интеррег".
"ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:11
ЕС отказался заключать соглашения с российскими исследовательскими центрами
 
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