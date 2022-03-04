https://ria.ru/20220304/es-1776499040.html

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.03.2022

ЕС приостановит программы приграничного сотрудничества с Россией

ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщили в пятницу в Европейской комиссии. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:14

2022-03-04T14:14

2022-03-04T14:25

в мире

санкции

евросоюз

россия

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией, сообщили в пятницу в Европейской комиссии.Также ЕС не планирует заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами."Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества", - говорится в распространенном ЕК документе.Сообщается, что сотрудничество также останавливается по программе региона Балтийского моря "Интеррег"."ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами", - сообщил, в свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе.

https://ria.ru/20220304/evrosoyuz-1776498004.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, санкции, евросоюз, россия, белоруссия