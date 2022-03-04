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Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС

Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:14

2022-03-04T02:14

2022-03-04T02:14

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идет об организации конкретной помощи".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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