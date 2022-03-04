Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не стоит поднимать сейчас
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть - она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины... были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли", - сказал Шольц интервью телеканалу ZDF.
Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идет об организации конкретной помощи".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.