21:13 04.03.2022 (обновлено: 21:16 04.03.2022)
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент Турции Эрдоган обсудил с украинским коллегой Зеленским ситуацию на Украине
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.