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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/erdogan-1776609731.html
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:13
2022-03-04T21:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
турция
украина
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. В ходе переговоров обсуждались нападение России на Украину и последние события", - говорится в сообщении канцелярии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/vstrecha-1776535845.html
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
турция
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, турция, украина, владимир зеленский
21:13 04.03.2022 (обновлено: 21:16 04.03.2022)
 
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент Турции Эрдоган обсудил с украинским коллегой Зеленским ситуацию на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. В ходе переговоров обсуждались нападение России на Украину и последние события", - говорится в сообщении канцелярии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФТурцияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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