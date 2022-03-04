https://ria.ru/20220304/energoblok-1776409216.html
Мэр Энергодара прокомментировал пожар у Запорожской АЭС
Мэр Энергодара прокомментировал пожар у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Мэр Энергодара прокомментировал пожар у Запорожской АЭС
Мэр украинского Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что не располагает информацией о пожаре на первом энергоблоке станции, о... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:07
2022-03-04T07:07
2022-03-04T07:11
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр украинского Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что не располагает информацией о пожаре на первом энергоблоке станции, о котором сообщали местные СМИ.Украинская Госслужба по ЧС сообщила, что по состоянию на 5.20 (6.20 мск) спасатели выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе, привлечены 40 человек и 10 единиц техники.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.
https://ria.ru/20220304/monitoring-1776408280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская аэс
07:07 04.03.2022 (обновлено: 07:11 04.03.2022)
Мэр Энергодара прокомментировал пожар у Запорожской АЭС
Мэр Энергодара Орлов заявил, что горит корпус рядом с Запорожской АЭС
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр украинского Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что не располагает информацией о пожаре на первом энергоблоке станции, о котором сообщали местные СМИ.
"Нет у меня информации касательно пожара на первом энергоблоке", - сказал он в эфире телеканала ICTV, добавив, что горит корпус рядом с АЭС.
Украинская Госслужба по ЧС сообщила, что по состоянию на 5.20 (6.20 мск) спасатели выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе, привлечены 40 человек и 10 единиц техники.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины
затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
, на станции отключен один из энергоблоков. При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом
" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.