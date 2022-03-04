Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/eksport-1776614431.html
Венгрия запретила экспорт зерна
Венгрия запретила экспорт зерна - РИА Новости, 04.03.2022
Венгрия запретила экспорт зерна
Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:52
2022-03-04T21:55
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108520/75/1085207561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58f9544e04d26180761f3065020824ab.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь."Правительство уже сегодня останавливает весь экспорт зерна из-за роста цен, вызванного военной ситуацией в Украине", - приводит слова Надя портал index.hu.По словам министра сельского хозяйства, соответствующее постановление правительства будет опубликовано в пятницу вечером.Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы - за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за ситуации на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220220/kollaps-1773848409.html
https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108520/75/1085207561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ad7474600fcaec7e0816c3475522461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, венгрия
21:52 04.03.2022 (обновлено: 21:55 04.03.2022)
 
Венгрия запретила экспорт зерна

Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен вследствие кризиса на Украине

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЗерновые
Зерновые - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Зерновые. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"Правительство уже сегодня останавливает весь экспорт зерна из-за роста цен, вызванного военной ситуацией в Украине", - приводит слова Надя портал index.hu.
По словам министра сельского хозяйства, соответствующее постановление правительства будет опубликовано в пятницу вечером.
Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы - за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за ситуации на Украине
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 01:34
Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:18
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала