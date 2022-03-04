https://ria.ru/20220304/eksport-1776614431.html

Венгрия запретила экспорт зерна

Венгрия запретила экспорт зерна - РИА Новости, 04.03.2022

Венгрия запретила экспорт зерна

Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:52

2022-03-04T21:52

2022-03-04T21:55

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия запрещает экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь."Правительство уже сегодня останавливает весь экспорт зерна из-за роста цен, вызванного военной ситуацией в Украине", - приводит слова Надя портал index.hu.По словам министра сельского хозяйства, соответствующее постановление правительства будет опубликовано в пятницу вечером.Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы - за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за ситуации на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220220/kollaps-1773848409.html

https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html

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россия

луганская народная республика

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, венгрия