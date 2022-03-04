https://ria.ru/20220304/ekho-1776537325.html

"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей

"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей - РИА Новости, 04.03.2022

"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей

Ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей, сообщает радиостанция в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:46

2022-03-04T15:46

2022-03-04T15:57

общество

медиавойны

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

эхо москвы (радиостанция)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей, сообщает радиостанция в своем в Telegram-канале."В связи с ликвидацией "Эха Москвы", мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт", - говорится в сообщении.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом). Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха..." и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине.* Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220303/dozhd-1776313816.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, эхо москвы (радиостанция)