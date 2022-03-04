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Медиавойны
https://ria.ru/20220304/ekho-1776537325.html
"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей
"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей - РИА Новости, 04.03.2022
"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей
Ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей, сообщает радиостанция в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:46
2022-03-04T15:57
общество
медиавойны
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
эхо москвы (радиостанция)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей, сообщает радиостанция в своем в Telegram-канале."В связи с ликвидацией "Эха Москвы", мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт", - говорится в сообщении.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом). Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха..." и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине.* Признан в России СМИ-иноагентом
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, эхо москвы (радиостанция)
15:46 04.03.2022 (обновлено: 15:57 04.03.2022)
 
"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей

"Эхо Москвы" отключает сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ликвидированная радиостанция "Эхо Москвы" отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей, сообщает радиостанция в своем в Telegram-канале.
"В связи с ликвидацией "Эха Москвы", мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом). Спустя два дня большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции. Доступ к ресурсам "Эха..." и "Дождя"* был ограничен за целенаправленное систематическое размещение материалов, содержащих ложную информацию о сущности российской военной операции на Украине.
* Признан в России СМИ-иноагентом
Офис телеканала Дождь* в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:18
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
 
МедиавойныОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияЭхо Москвы (радиостанция)
 
 
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