https://ria.ru/20220304/donetsk-1776624887.html
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:45
2022-03-04T23:45
2022-03-04T23:47
в мире
днр
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:25 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776611521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
23:45 04.03.2022 (обновлено: 23:47 04.03.2022)
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк запрещенными снарядами калибром 152 миллиметра