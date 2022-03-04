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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donetsk-1776624887.html
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:45
2022-03-04T23:47
в мире
днр
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:25 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, вооруженные силы украины
23:45 04.03.2022 (обновлено: 23:47 04.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк запрещенными снарядами калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:25 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке пострадали мужчина и ребенок из-за обстрела ВСУ, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРВооруженные силы Украины
 
 
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