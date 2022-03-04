https://ria.ru/20220304/donetsk-1776624887.html

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:45

2022-03-04T23:45

2022-03-04T23:47

в мире

днр

вооруженные силы украины

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:25 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776611521.html

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, днр, вооруженные силы украины