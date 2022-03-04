https://ria.ru/20220304/donbass-1776444973.html
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров
Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:23
2022-03-04T11:23
2022-03-04T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
николай азаров (политик)
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров."За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ), под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - написал Азаров на своей странице "ВКонтакте".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, николай азаров (политик), россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:23 04.03.2022 (обновлено: 11:33 04.03.2022)
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: ВСУ и нацбаты готовились напасть на Донбасс 25 февраля