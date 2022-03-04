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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donbass-1776444973.html
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров
Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:23
2022-03-04T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
николай азаров (политик)
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров."За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ), под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - написал Азаров на своей странице "ВКонтакте".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:23 04.03.2022 (обновлено: 11:33 04.03.2022)
 
Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: ВСУ и нацбаты готовились напасть на Донбасс 25 февраля

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
"За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ), под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - написал Азаров на своей странице "ВКонтакте".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 07:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)РоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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