https://ria.ru/20220304/donbass-1776444973.html

Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров

Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022

Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, заявил Азаров

Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:23

2022-03-04T11:23

2022-03-04T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

николай азаров (политик)

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска под руководством нацбатальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров."За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ), под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - написал Азаров на своей странице "ВКонтакте".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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