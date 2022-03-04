https://ria.ru/20220304/donbass-1776414066.html

ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР

ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР

Украинские войска утром в пятницу обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров, РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:21

2022-03-04T08:21

2022-03-04T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

докучаевск

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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. (населенный пункт. — Прим. ред.) Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", 14 мин калибром 120 мм", — уточнили там.Всего за сутки силовики 26 раз открывали огонь по территории ДНР, один человек погиб, 11 ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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докучаевск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, докучаевск