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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donbass-1776414066.html
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:21
2022-03-04T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
докучаевск
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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. (населенный пункт. — Прим. ред.) Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", 14 мин калибром 120 мм", — уточнили там.Всего за сутки силовики 26 раз открывали огонь по территории ДНР, один человек погиб, 11 ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, докучаевск
08:21 04.03.2022 (обновлено: 10:15 04.03.2022)
 
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР

ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибра 120 миллиметров, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. (населенный пункт. — Прим. ред.) Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", 14 мин калибром 120 мм", — уточнили там.
Всего за сутки силовики 26 раз открывали огонь по территории ДНР, один человек погиб, 11 ранены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 02:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДокучаевск
 
 
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