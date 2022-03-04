https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

"Линия прикосновения к миру". Как меняется жизнь в Донбассе

"Линия прикосновения к миру". Как меняется жизнь в Донбассе - РИА Новости, 04.03.2022

"Линия прикосновения к миру". Как меняется жизнь в Донбассе

Армия ДНР овладела ключевым населенным пунктом на южном фронте — Волновахой. На Мариуполь открыта прямая дорога с севера. Стратегически важный портовый город... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:00

2022-03-04T08:00

2022-03-04T08:02

россия

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ДНР, 4 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Армия ДНР овладела ключевым населенным пунктом на южном фронте — Волновахой. На Мариуполь открыта прямая дорога с севера. Стратегически важный портовый город полностью блокирован. Штурмовые части рассчитывают взять его в ближайшие дни. Противник деморализован и оказывает лишь очаговое сопротивление. В то же время ВСУ, фактически сдавшие побережье Азовского моря, возобновили мощные обстрелы столицы республики. О ситуации в зоне боевых действий — в материале РИА Новости.В атаку с трехлинейкойДля стремительного и успешного наступления на юг пришлось задействовать все силы. В том числе на фронт перебрасывают не участвовавших ранее в боях резервистов. Мобилизованные идут вторым эшелоном — выставляют гарнизоны в освобожденных населенных пунктах, патрулируют улицы, дежурят на блокпостах. Одну из их позиций контратаковали ВСУ, однако вчерашние шахтеры, студенты и таксисты успешно отбились от профессиональных солдат и предотвратили прорыв.Большая группа новобранцев греется в придорожной "зеленке" у костров, ожидая команды "по машинам". Военной выправкой они, честно говоря, похвастаться не могут, но держатся уверенно и даже с некоторой бравадой. Одеты в основном в старую российскую пятнистую "флору" — кадровых экипируют пиксельной донецкой "цифрой". Вооружены старенькими АКМ, некоторые — и вовсе винтовками Мосина времен Великой Отечественной."Что выдали, с тем и воюю, — говорит слесарь из Макеевки Сергей К. — На самом деле отличное оружие. Бьет далеко, патрон мощный. В бою применить пока не довелось, но война не сегодня закончится. Мы идем на Мариуполь. У меня там живет двоюродная сестра. Не видел ее, кажется, вечность. Как возьмем город, весь юг станет нашим. А потом можно и на Киев".Впрочем, брать Мариуполь с ходу никто не собирается. Город заранее подготовили к обороне, националисты из полка "Азов" оборудовали огневые позиции прямо посреди жилых кварталов. Спешка может привести к жертвам среди мирного населения. Военные надеются на дипломатию."В любом случае будет процесс переговоров, — заявил официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Постараемся убедить противника сложить оружие, сдаться и выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население. Там скоро начнется гуманитарная катастрофа — без света, питания. Надо сделать все, чтобы люди остались целы. Поэтому мы открываем гуманитарные коридоры. Надеюсь, украинские военные позволят населению выйти. Это сильно облегчило бы нам задачу. Но ВСУ, по нашим данным, блокируют все попытки эвакуации и пытаются забаррикадироваться".Украинские военные и националисты фактически обречены. Централизованного командования нет: артиллерия уничтожила штаб оперативно-тактической группы "Восток", командующий ОТГ генерал ВСУ Юрий Содоль и все его заместители убиты. Инициатива на южном направлении полностью перешла к донецким.Месть за обстрелыСтолица республики по-прежнему под обстрелами, хоть и находится в глубоком тылу. Дело в том, что на северных и северо-западных окраинах — в Авдеевке и Песках — все еще ВСУ. Их артиллерия без передыха долбит по городу из минометов и реактивных систем залпового огня. Бьют хаотично — куда попадет. И далеко не всегда по военным целям.За день на Донецк упали десятки снарядов. Прямое попадание уничтожило подстанцию шахты "Лидиевка". На улице Панфилова прилетело в многоэтажку. Обошлось без жертв, но здание теперь непригодно для проживания. На Рубцовской и Спартака разрушены два дома — несколько человек, оказавшихся под завалами, оперативно спасли сотрудники МЧС. На Буслаева перебило газопровод. А на Шахтерской площади 152-миллиметровый снаряд разорвался прямо перед входом в торговый центр "Северный". Погибли два мирных жителя.Фасад высотки "Северное" испещрен осколками, на нижних этажах выбиты стекла. Рядом — сгоревшие легковушка и микроавтобус. Чуть сбоку — метровая воронка. Под ногами хрустит битое стекло и каменная крошка. Справа рабочие пытаются распилить болгаркой рухнувшую металлоконструкцию, чтобы открыть проход в соседний торговый павильон."Я буквально за 15-20 минут до взрыва была в этом торговом центре, — рассказывает пенсионерка Людмила. — Благодарю Бога, что не задержалась. Вчера пошла на почту, и как начали шарахать. Это ужас какой-то. Люди по улицам ходить боятся. Я по новостям смотрю — пленных украинцев кормят, поят, одевают. А почему бы их сюда не пригнать, чтобы они все это убирали? И чтобы хоть раз сами посидели под бомбежкой".Это пожелание не осталось без ответа. Ближе к вечеру над центром города раздается громкий басовитый рев — обстрелы моментально прекращаются. Военные позже подтвердили: пара российских штурмовиков Су-25 отработала по артиллерийским позициям ВСУ в Авдеевке и Песках. В Киевском районе наконец-то наступает тишина.Мир без войныНа Аллее ангелов в донецком парке Победы под аркой, увешанной плюшевыми мишками и зайчиками, — гранитный камень. На нем выбиты имена 58 детей и подростков, погибших под бомбежками и артиллерийскими ударами ВСУ. Возраст — от года до 18 лет. Страшный список далеко не полный. По данным ЮНИСЕФ, опубликованным еще четыре года назад, с 2014-го в Донбассе убили не менее 150 детей."Ну и как мы после этого будем жить с Украиной? — горячится местный житель Игорь Майер. — Мир наступит только после того, как нынешняя власть уйдет в отставку. Бандеровцев — на виселицу. А перемирие — лишь после объявления Зеленским безоговорочной капитуляции".Население Донбасса — не менее четырех миллионов человек. Они очень устали от войны и постоянных обстрелов. Но ситуация меняется. Линии боевого соприкосновения, проходящей через все восточные области Украины и растянутой на 426 километров, больше не существует. И это один из важнейших результатов силовой операции России. Родственники, годами разделенные ломаными границами на карте, наконец-то смогут воссоединиться.

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

россия

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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Николай Протопопов

Николай Протопопов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр