https://ria.ru/20220304/dogovorennosti-1776407813.html
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:30
2022-03-04T06:30
2022-03-04T10:02
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки в отношении военных РФ в плену."Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову - ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах", - рассказала Москалькова.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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06:30 04.03.2022 (обновлено: 10:02 04.03.2022)
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
Омбудсмен Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова призвала омбудсмена Украины
предотвратить пытки в отношении военных РФ
в плену.
"Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову - ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах", - рассказала Москалькова.