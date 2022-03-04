https://ria.ru/20220304/dogovorennosti-1776407813.html

Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным

Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным

Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T06:30

2022-03-04T06:30

2022-03-04T10:02

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Москалькова призвала омбудсмена Украины предотвратить пытки в отношении военных РФ в плену."Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову - ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах", - рассказала Москалькова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220303/voennye-1776187298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире