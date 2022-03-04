Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/dnr-1776494031.html
Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР
Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР
Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР с помощью ударного беспилотника "Иноходец" ВКС России. Об этом журналистам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:00
2022-03-04T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
батальон "айдар"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776507303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c0d62d78c08a0831a3101d41c98cf59.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР с помощью ударного беспилотника "Иноходец" ВКС России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны."Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом", — сказали в ведомстве.Минобороны продемонстрировало запись с экрана оператора ударного дрона, выполняющего полет над зданиями. Затем в кадр влетает управляемая ракета и точным попаданием уничтожает одно из строений, на месте которого начинается пожар.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/dnr-1776134205.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона "Айдар" в ДНР российскими БЛА
Российские военные беспилотником "Иноходец" уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР, сообщает министерство обороны
2022-03-04T14:00
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776507303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_059b320141d6608b0fa46c340da52aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, батальон "айдар"
14:00 04.03.2022 (обновлено: 16:22 04.03.2022)
 
Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР

ВКС России уничтожили в ДНР командный пункт "Айдара" с помощью беспилотника "Иноходец"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР с помощью ударного беспилотника "Иноходец" ВКС России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
"Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом", — сказали в ведомстве.
Минобороны продемонстрировало запись с экрана оператора ударного дрона, выполняющего полет над зданиями. Затем в кадр влетает управляемая ракета и точным попаданием уничтожает одно из строений, на месте которого начинается пожар.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бойцы батальона Айдар в городе Счастье Луганской области, 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБатальон "Айдар"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала