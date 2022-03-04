https://ria.ru/20220304/dnr-1776494031.html

Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР

Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР

Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР с помощью ударного беспилотника "Иноходец" ВКС России. Об этом журналистам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:00

2022-03-04T14:00

2022-03-04T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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россия

донецкая народная республика

украина

батальон "айдар"

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР с помощью ударного беспилотника "Иноходец" ВКС России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны."Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом", — сказали в ведомстве.Минобороны продемонстрировало запись с экрана оператора ударного дрона, выполняющего полет над зданиями. Затем в кадр влетает управляемая ракета и точным попаданием уничтожает одно из строений, на месте которого начинается пожар.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/dnr-1776134205.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона "Айдар" в ДНР российскими БЛА Российские военные беспилотником "Иноходец" уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в ДНР, сообщает министерство обороны 2022-03-04T14:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, батальон "айдар"