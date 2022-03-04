13:57 04.03.2022 (обновлено: 14:09 04.03.2022)
В ДНР с начала эвакуации были повреждены 932 объекта инфраструктуры
В ДНР с начала эвакуации были повреждены 932 объекта инфраструктуры из-за обстрелов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В ДНР с начала объявленной эвакуации из Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждены 923 объекта инфраструктуры, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Девятьсот двадцать три объекта инфраструктуры повреждены обстрелами со стороны ВФУ с момента объявленной Главой ДНР Денисом Пушилиным эвакуации мирных жителей Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, основные разрушения в ДНР выпали на долю домов частного сектора (474 дома), поскольку они расположены в основном на окраинах и вдоль линии разграничения. Также получили повреждения 184 многоквартирных дома, 31 объект социальной сферы (больницы, школы и детские сады), 195 объектов тепло-, газо- и водоснабжения.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.