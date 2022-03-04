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Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны
Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:53
2022-03-04T11:53
2022-03-04T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красный лиман
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он."Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - добавили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
красный лиман
россия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Позиции ВСУ и украинские танки, захваченные силами ДНР
Силы ДНР на Волновахском направлении обнаружили на позициях ВСУ и захватили семь украинских танков, сообщила Народная милиция республики.
2022-03-04T11:53
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красный лиман, россия
11:53 04.03.2022 (обновлено: 12:45 04.03.2022)
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны
Минобороны: войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров