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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/dnr-1776454274.html
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны
Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:53
2022-03-04T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красный лиман
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он."Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - добавили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
красный лиман
россия
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Позиции ВСУ и украинские танки, захваченные силами ДНР
Силы ДНР на Волновахском направлении обнаружили на позициях ВСУ и захватили семь украинских танков, сообщила Народная милиция республики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красный лиман, россия
11:53 04.03.2022 (обновлено: 12:45 04.03.2022)
 
Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны

Минобороны: войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он.
"Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - добавили в МО РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманРоссия
 
 
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