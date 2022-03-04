https://ria.ru/20220304/dnr-1776454274.html

Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны

Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров, заявило Минобороны

Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:53

2022-03-04T11:53

2022-03-04T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

красный лиман

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты, продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск", - сказал он."Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина", - добавили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

красный лиман

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Позиции ВСУ и украинские танки, захваченные силами ДНР Силы ДНР на Волновахском направлении обнаружили на позициях ВСУ и захватили семь украинских танков, сообщила Народная милиция республики. 2022-03-04T11:53 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красный лиман, россия