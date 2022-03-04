https://ria.ru/20220304/dnr-1776418988.html

В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель

В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель - РИА Новости, 04.03.2022

В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель

В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:12

2022-03-04T09:12

2022-03-04T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, еще 11 человек были ранены, из них три ребенка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776414066.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр