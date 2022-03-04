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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/dnr-1776418988.html
В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель
В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель - РИА Новости, 04.03.2022
В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель
В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:12
2022-03-04T09:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, еще 11 человек были ранены, из них три ребенка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
09:12 04.03.2022 (обновлено: 09:19 04.03.2022)
 
В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погиб один мирный житель

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, еще 11 человек были ранены, из них три ребенка.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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