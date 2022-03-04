https://ria.ru/20220304/dialog-1776591031.html
Путин подтвердил Шольцу, что Россия открыта к диалогу с Украиной
Путин подтвердил Шольцу, что Россия открыта к диалогу с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подтвердил Шольцу, что Россия открыта к диалогу с Украиной
Президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, что РФ открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:09
2022-03-04T19:09
2022-03-04T19:43
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, что РФ открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, олаф шольц, германия, луганская народная республика
19:09 04.03.2022 (обновлено: 19:43 04.03.2022)
Путин подтвердил Шольцу, что Россия открыта к диалогу с Украиной
Путин заявил Шольцу, что Россия открыта к диалогу с Украиной и со всеми, кто хочет мира