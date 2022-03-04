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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/dialog-1776552489.html
Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия
Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия - РИА Новости, 04.03.2022
Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия
Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев не направлял Москве никаких... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:36
2022-03-04T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
давид арахамия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев не направлял Москве никаких официальных обращений о прямом диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным."Президент Зеленский не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях. То есть не было официальных запросов, которые бы отправлялись в Кремль", - ответил в ходе брифинга Арахамия на вопрос о запросах прямого диалога между Путиным и Зеленским.В четверг Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html
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россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, давид арахамия, владимир зеленский, владимир путин
16:36 04.03.2022 (обновлено: 16:51 04.03.2022)
 
Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия

Член украинской делегации Арахамия: Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев не направлял Москве никаких официальных обращений о прямом диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Зеленский не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях. То есть не было официальных запросов, которые бы отправлялись в Кремль", - ответил в ходе брифинга Арахамия на вопрос о запросах прямого диалога между Путиным и Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:04
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
В четверг Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДавид АрахамияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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