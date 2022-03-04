https://ria.ru/20220304/dialog-1776552489.html

Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия

Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия - РИА Новости, 04.03.2022

Киев не запрашивал прямого диалога Путина и Зеленского, заявил Арахамия

Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев не направлял Москве никаких... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:36

2022-03-04T16:36

2022-03-04T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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давид арахамия

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев не направлял Москве никаких официальных обращений о прямом диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным."Президент Зеленский не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях. То есть не было официальных запросов, которые бы отправлялись в Кремль", - ответил в ходе брифинга Арахамия на вопрос о запросах прямого диалога между Путиным и Зеленским.В четверг Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, давид арахамия, владимир зеленский, владимир путин