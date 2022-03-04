https://ria.ru/20220304/diagnostika-1776417703.html
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца - РИА Новости, 04.03.2022
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:01
2022-03-04T09:01
2022-03-04T09:01
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597893426_105:0:922:460_1920x0_80_0_0_ca965e68d970955a56c013c048e09272.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на портале мэра столицы."МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики... Сегодня этот вид исследований активно внедряется в Морозовской детской больнице — первой в структуре детского городского здравоохранения. После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы", — приводят на сайте слова главного врача Морозовской детской больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога столицы Валерия Горева.Отмечается, что по контрактам жизненного цикла город уже закупил девять современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях. Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в здравоохранении Москвы. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях.Также добавляется, что сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования, которое сейчас занимает 1,5 часа.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
https://realty.ria.ru/20220228/rosseti-1775525521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597893426_391:20:996:474_1920x0_80_0_0_c6bb04eed60c9032b38c92c89da20334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на портале мэра столицы.
"МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики... Сегодня этот вид исследований активно внедряется в Морозовской детской больнице — первой в структуре детского городского здравоохранения. После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы", — приводят на сайте слова главного врача Морозовской детской больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога столицы Валерия Горева.
Отмечается, что по контрактам жизненного цикла город уже закупил девять современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях. Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в здравоохранении Москвы
. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях.
Также добавляется, что сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования, которое сейчас занимает 1,5 часа.