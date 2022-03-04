https://ria.ru/20220304/diagnostika-1776417703.html

В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца

В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца - РИА Новости, 04.03.2022

В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца

Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:01

2022-03-04T09:01

2022-03-04T09:01

общество

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на портале мэра столицы."МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики... Сегодня этот вид исследований активно внедряется в Морозовской детской больнице — первой в структуре детского городского здравоохранения. После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы", — приводят на сайте слова главного врача Морозовской детской больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога столицы Валерия Горева.Отмечается, что по контрактам жизненного цикла город уже закупил девять современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях. Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в здравоохранении Москвы. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях.Также добавляется, что сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования, которое сейчас занимает 1,5 часа.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://realty.ria.ru/20220228/rosseti-1775525521.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва