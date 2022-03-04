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В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца - РИА Новости, 04.03.2022
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца
Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:01
2022-03-04T09:01
общество
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на портале мэра столицы."МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики... Сегодня этот вид исследований активно внедряется в Морозовской детской больнице — первой в структуре детского городского здравоохранения. После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы", — приводят на сайте слова главного врача Морозовской детской больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога столицы Валерия Горева.Отмечается, что по контрактам жизненного цикла город уже закупил девять современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях. Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в здравоохранении Москвы. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях.Также добавляется, что сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования, которое сейчас занимает 1,5 часа.
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общество, москва
09:01 04.03.2022
 
В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца

В московских детских больницах начнут делать МРТ сердца

© European Heart JournalМРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока
МРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока
© European Heart Journal
МРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый вид лучевой диагностики - МРТ сердца появится в детских больницах Москвы, в Морозовской детской больнице уже приступили к ее проведению, сообщается на портале мэра столицы.
"МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики... Сегодня этот вид исследований активно внедряется в Морозовской детской больнице — первой в структуре детского городского здравоохранения. После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы", — приводят на сайте слова главного врача Морозовской детской больницы, главного внештатного специалиста-неонатолога столицы Валерия Горева.
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Отмечается, что по контрактам жизненного цикла город уже закупил девять современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров. В течение ближайших двух лет они появятся в медицинских организациях. Внедрение этого вида обследования позволит сконцентрировать возможности лучевой диагностики в здравоохранении Москвы. Такая диагностика проводится при врожденных пороках сердца, различных видах аритмий, образованиях сердца, кардиомиопатиях и других заболеваниях.
Также добавляется, что сейчас специалисты Морозовской больницы продолжают разрабатывать специализированные протоколы сканирования для сокращения времени исследования, которое сейчас занимает 1,5 часа.
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