https://ria.ru/20220304/detsad-1776471828.html

Порядок приема детей в детские сады упростили

Порядок приема детей в детские сады упростили - РИА Новости, 04.03.2022

Порядок приема детей в детские сады упростили

Порядок приема детей в детские сады упростился, родители вправе не предоставлять медицинское заключение, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:42

2022-03-04T12:42

2022-03-04T12:57

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россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядок приема детей в детские сады упростился, родители вправе не предоставлять медицинское заключение, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Минпросвещения России упростило порядок приема детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", - говорится в сообщении.Для приема родителям необходимо иметь при себе паспорт, при необходимости – документы, подтверждающие установление опеки, документ психолого-медико-педагогической комиссии, а также документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности.Также родители дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания.

https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы