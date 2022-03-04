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Порядок приема детей в детские сады упростили
Порядок приема детей в детские сады упростили - РИА Новости, 04.03.2022
Порядок приема детей в детские сады упростили
Порядок приема детей в детские сады упростился, родители вправе не предоставлять медицинское заключение, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:42
2022-03-04T12:42
2022-03-04T12:57
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социальный навигатор
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядок приема детей в детские сады упростился, родители вправе не предоставлять медицинское заключение, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Минпросвещения России упростило порядок приема детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", - говорится в сообщении.Для приема родителям необходимо иметь при себе паспорт, при необходимости – документы, подтверждающие установление опеки, документ психолого-медико-педагогической комиссии, а также документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности.Также родители дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания.
https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы
12:42 04.03.2022 (обновлено: 12:57 04.03.2022)
Порядок приема детей в детские сады упростили
Родителям дали право не предоставлять медицинское заключение при приеме детей в детсад
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядок приема детей в детские сады упростился, родители вправе не предоставлять медицинское заключение, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Минпросвещения России
упростило порядок приема детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", - говорится в сообщении.
Для приема родителям необходимо иметь при себе паспорт, при необходимости – документы, подтверждающие установление опеки, документ психолого-медико-педагогической комиссии, а также документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности.
Также родители дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания.