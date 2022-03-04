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Эти продукты помогут снизить давление
Названы три продукта, помогающие снизить давление - РИА Новости, 04.03.2022
Эти продукты помогут снизить давление
Британский врач Крис Стил рассказал в эфире телеканала ITV о продуктах, употребление которых оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:35
2022-03-04T17:10
общество
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британский врач Крис Стил рассказал в эфире телеканала ITV о продуктах, употребление которых оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении.По его словам, в первую очередь речь идет о йогурте. Важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара."В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", — пояснил Стил.Кроме того, для борьбы с высоким давлением отлично подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, отметил врач. Он подчеркнул, что эти продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.Ранее кардиолог Алексей Кучеров назвал главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: в такой ситуации противопоказана интенсивные физические нагрузки, а также употребление алкоголя и курение. Эти факторы многократно влияют на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.
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общество, здоровье - общество, великобритания
12:35 04.03.2022 (обновлено: 17:10 04.03.2022)
 
Названы три продукта, помогающие снизить давление

Британский врач Стил: йогурт, грецкие орехи и травяной чай помогают снизить давление

© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Fotolia / Andrei Tsalko
Измерение артериального давления
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британский врач Крис Стил рассказал в эфире телеканала ITV о продуктах, употребление которых оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении.
По его словам, в первую очередь речь идет о йогурте. Важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара.
"В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", — пояснил Стил.
Кроме того, для борьбы с высоким давлением отлично подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, отметил врач. Он подчеркнул, что эти продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.
Ранее кардиолог Алексей Кучеров назвал главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: в такой ситуации противопоказана интенсивные физические нагрузки, а также употребление алкоголя и курение. Эти факторы многократно влияют на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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