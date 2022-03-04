https://ria.ru/20220304/davlenie-1776468963.html

Эти продукты помогут снизить давление

Названы три продукта, помогающие снизить давление - РИА Новости, 04.03.2022

Эти продукты помогут снизить давление

Британский врач Крис Стил рассказал в эфире телеканала ITV о продуктах, употребление которых оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:35

2022-03-04T12:35

2022-03-04T17:10

общество

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великобритания

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британский врач Крис Стил рассказал в эфире телеканала ITV о продуктах, употребление которых оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении.По его словам, в первую очередь речь идет о йогурте. Важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара."В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", — пояснил Стил.Кроме того, для борьбы с высоким давлением отлично подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, отметил врач. Он подчеркнул, что эти продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.Ранее кардиолог Алексей Кучеров назвал главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: в такой ситуации противопоказана интенсивные физические нагрузки, а также употребление алкоголя и курение. Эти факторы многократно влияют на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.

https://ria.ru/20220304/opasnost-1776424938.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество, великобритания