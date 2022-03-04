https://ria.ru/20220304/davlenie-1776430918.html
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами - РИА Новости, 04.03.2022
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами
Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:31
2022-03-04T10:31
2022-03-04T10:31
правительство рф
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – сказал Белоусов, чьи слова приводит его секретариат.Он отметил, что могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.
https://ria.ru/20220304/ikea-1776416021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия, андрей белоусов
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами
Вице-премьер Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами