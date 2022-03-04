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Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами - РИА Новости, 04.03.2022
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами
Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:31
2022-03-04T10:31
правительство рф
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – сказал Белоусов, чьи слова приводит его секретариат.Он отметил, что могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.
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правительство рф, экономика, россия, андрей белоусов
10:31 04.03.2022
 
Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами

Вице-премьер Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – сказал Белоусов, чьи слова приводит его секретариат.
Он отметил, что могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.
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