https://ria.ru/20220304/davlenie-1776430918.html

Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами

Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами - РИА Новости, 04.03.2022

Белоусов заявил о давлении на зарубежные компании собственными регуляторами

Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:31

2022-03-04T10:31

2022-03-04T10:31

правительство рф

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – сказал Белоусов, чьи слова приводит его секретариат.Он отметил, что могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.

https://ria.ru/20220304/ikea-1776416021.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия, андрей белоусов