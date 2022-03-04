https://ria.ru/20220304/dannye-1776490013.html

ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным

ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным - РИА Новости, 04.03.2022

ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в I чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:48

2022-03-04T13:48

2022-03-04T13:48

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в I чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций."Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - следует из пояснительной записки.Авторы документа отмечают, что в целях беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством.Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект, в частности, учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.Он отметил, что прокуратура получила больше возможностей по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей."Прокуроры обязаны истребовать сведения обо всех объектах имущества и источниках средств, на которые они были приобретены, получили дополнительные полномочия по направлению в рамках антикоррупционных проверок запросов в иностранные банки. Их право на обработку при этом персональных данных граждан должно быть закреплено законом", - подчеркнул Пискарев.Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. "Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений", - заключил депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/feyki-1776222516.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий пискарев, госдума рф, россия