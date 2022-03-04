Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/dannye-1776490013.html
ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным
ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным - РИА Новости, 04.03.2022
ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в I чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:48
2022-03-04T13:48
общество
василий пискарев
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в I чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций."Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - следует из пояснительной записки.Авторы документа отмечают, что в целях беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством.Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект, в частности, учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.Он отметил, что прокуратура получила больше возможностей по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей."Прокуроры обязаны истребовать сведения обо всех объектах имущества и источниках средств, на которые они были приобретены, получили дополнительные полномочия по направлению в рамках антикоррупционных проверок запросов в иностранные банки. Их право на обработку при этом персональных данных граждан должно быть закреплено законом", - подчеркнул Пискарев.Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. "Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений", - заключил депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/feyki-1776222516.html
https://ria.ru/20220304/pensiya-1776459644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий пискарев, госдума рф, россия
13:48 04.03.2022
 
ГД одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным

Госдума одобрила проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в I чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - следует из пояснительной записки.
Авторы документа отмечают, что в целях беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством.
Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект, в частности, учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:32В России
Комитет ГД одобрил законопроект о наказании за фейки о ВС РФ
Он отметил, что прокуратура получила больше возможностей по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей.
"Прокуроры обязаны истребовать сведения обо всех объектах имущества и источниках средств, на которые они были приобретены, получили дополнительные полномочия по направлению в рамках антикоррупционных проверок запросов в иностранные банки. Их право на обработку при этом персональных данных граждан должно быть закреплено законом", - подчеркнул Пискарев.
Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. "Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений", - заключил депутат.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:08
Госдума одобрила проект о праве правительства оперативно повышать пенсии
 
ОбществоВасилий ПискаревГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала