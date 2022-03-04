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Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии
Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии
Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии, сообщает издание... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:53
2022-03-04T14:53
технологии
владимир путин
россия
калифорния
белоруссия
cisco systems, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам."Cisco прекращает все бизнес-операции в России и Белоруссии и продолжит уделять внимание поддержке наших украинских сотрудников, заказчиков и партнеров, оказывая гуманитарную помощь и ускоряя наши усилия по защите организаций на Украине от киберугроз", - приводится в сообщении часть письма Роббинса.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию в том числе сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.Cisco Systems, Inc. - американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Компания специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Калифорния.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html
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технологии, владимир путин, россия, калифорния, белоруссия, cisco systems, inc., сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
14:53 04.03.2022
 
Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии

Американский производитель ПО Cisco приостановил бизнес-операции в России и Белоруссии

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам.
"Cisco прекращает все бизнес-операции в России и Белоруссии и продолжит уделять внимание поддержке наших украинских сотрудников, заказчиков и партнеров, оказывая гуманитарную помощь и ускоряя наши усилия по защите организаций на Украине от киберугроз", - приводится в сообщении часть письма Роббинса.
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Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию в том числе сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.
Cisco Systems, Inc. - американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Компания специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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ТехнологииВладимир ПутинРоссияКалифорнияБелоруссияCisco Systems, Inc.СШАВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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