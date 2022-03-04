https://ria.ru/20220304/cherepovets-1776462634.html

В индустриальном парке Череповца запустили два завода

В индустриальном парке Череповца запустили два завода - РИА Новости, 04.03.2022

В индустриальном парке Череповца запустили два завода

В Череповце на территории индустриального парка открыты два новых производства, продукция которых заменит значительную часть поставок из-за рубежа, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:16

2022-03-04T12:16

2022-03-04T12:16

вологодская область

череповец

газпром межрегионгаз

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 4 мар – РИА Новости. В Череповце на территории индустриального парка открыты два новых производства, продукция которых заменит значительную часть поставок из-за рубежа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Запуск завода "Норд" по выпуску водогрейных газовых котлов и газового оборудования позволит стране практически полностью перейти на отечественное газовое водогрейное оборудование, а продукция завода "Нартис" – интеллектуальные приборы учета электроэнергии - станут основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли России, сказал на церемонии открытия глава региона."Еще несколько лет назад 60 процентов водогрейного газового оборудования поставлялось из-за пределов РФ. Сегодня мы закроем потребность городов, сел, отдаленных муниципальных образований – будем поставлять оборудование по всей стране, а программы газификации и догазификации, запущенные президентом, будут выполнены с использованием нашего оборудования", – отметил Кувшинников.По словам главы региона, оба предприятия являются резидентами ТОСЭР "Череповец", им предоставлены налоговые льготы. "Норд" планирует выпускать 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт ежегодно, а "Нартис" будет производить 1,5 миллиона приборов учета в год с возможностью расширения выпуска до 2 миллионов.Как отметил на открытии завода "Норд" генеральный директор Группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, в 2022 году планируется газифицировать порядка 400 населённых пунктов по всей стране, продукция завода будет востребована теплоснабжающими предприятиями, которые используют газовое оборудование 70-х годов прошлого века и нуждаются в реконструкции.

https://ria.ru/20220303/zakony-1776328881.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, газпром межрегионгаз, олег кувшинников