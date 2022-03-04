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Вологодская область
https://ria.ru/20220304/cherepovets-1776462634.html
В индустриальном парке Череповца запустили два завода
В индустриальном парке Череповца запустили два завода - РИА Новости, 04.03.2022
В индустриальном парке Череповца запустили два завода
В Череповце на территории индустриального парка открыты два новых производства, продукция которых заменит значительную часть поставок из-за рубежа, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:16
2022-03-04T12:16
вологодская область
череповец
газпром межрегионгаз
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 4 мар – РИА Новости. В Череповце на территории индустриального парка открыты два новых производства, продукция которых заменит значительную часть поставок из-за рубежа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Запуск завода "Норд" по выпуску водогрейных газовых котлов и газового оборудования позволит стране практически полностью перейти на отечественное газовое водогрейное оборудование, а продукция завода "Нартис" – интеллектуальные приборы учета электроэнергии - станут основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли России, сказал на церемонии открытия глава региона."Еще несколько лет назад 60 процентов водогрейного газового оборудования поставлялось из-за пределов РФ. Сегодня мы закроем потребность городов, сел, отдаленных муниципальных образований – будем поставлять оборудование по всей стране, а программы газификации и догазификации, запущенные президентом, будут выполнены с использованием нашего оборудования", – отметил Кувшинников.По словам главы региона, оба предприятия являются резидентами ТОСЭР "Череповец", им предоставлены налоговые льготы. "Норд" планирует выпускать 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт ежегодно, а "Нартис" будет производить 1,5 миллиона приборов учета в год с возможностью расширения выпуска до 2 миллионов.Как отметил на открытии завода "Норд" генеральный директор Группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, в 2022 году планируется газифицировать порядка 400 населённых пунктов по всей стране, продукция завода будет востребована теплоснабжающими предприятиями, которые используют газовое оборудование 70-х годов прошлого века и нуждаются в реконструкции.
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череповец, газпром межрегионгаз, олег кувшинников
12:16 04.03.2022
 

В индустриальном парке Череповца запустили два завода

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВОЛОГДА, 4 мар – РИА Новости. В Череповце на территории индустриального парка открыты два новых производства, продукция которых заменит значительную часть поставок из-за рубежа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Запуск завода "Норд" по выпуску водогрейных газовых котлов и газового оборудования позволит стране практически полностью перейти на отечественное газовое водогрейное оборудование, а продукция завода "Нартис" – интеллектуальные приборы учета электроэнергии - станут основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли России, сказал на церемонии открытия глава региона.
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"Еще несколько лет назад 60 процентов водогрейного газового оборудования поставлялось из-за пределов РФ. Сегодня мы закроем потребность городов, сел, отдаленных муниципальных образований – будем поставлять оборудование по всей стране, а программы газификации и догазификации, запущенные президентом, будут выполнены с использованием нашего оборудования", – отметил Кувшинников.
По словам главы региона, оба предприятия являются резидентами ТОСЭР "Череповец", им предоставлены налоговые льготы. "Норд" планирует выпускать 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт ежегодно, а "Нартис" будет производить 1,5 миллиона приборов учета в год с возможностью расширения выпуска до 2 миллионов.
Как отметил на открытии завода "Норд" генеральный директор Группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, в 2022 году планируется газифицировать порядка 400 населённых пунктов по всей стране, продукция завода будет востребована теплоснабжающими предприятиями, которые используют газовое оборудование 70-х годов прошлого века и нуждаются в реконструкции.
 
Вологодская областьЧереповецГазпром межрегионгазОлег Кувшинников
 
 
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