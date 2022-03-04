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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/booking-1776622058.html
Booking.com ограничил бронирование объектов в России
Booking.com ограничил бронирование объектов в России - РИА Новости, 04.03.2022
Booking.com ограничил бронирование объектов в России
Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:58
2022-03-04T23:33
санкции в отношении россии
booking.com
россия
в мире
туризм
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости.Теперь на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны, при этом за границей можно и дальше бронировать отели.Ранее вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.При попытке забронировать отель на Украине в сервисе Booking.com появляется сообщение со следующей информацией: "В настоящее время в этом регионе происходит вооружённый конфликт. Безопасность гостей и жителей региона, а также соблюдение их прав могут оказаться под угрозой. Чтобы принять взвешенное решение о поездке, ознакомьтесь с рекомендациями для туристов опубликованным государственными органами вашей страны. С 1 марта 2022 года будут применяться те правила отмены, которые выберете вы. Мы рекомендуем оформить бронирование с бесплатной отменой на случай, если ваши планы изменятся".Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше. Как отмечал Волков, его возможный уход с рынка даст российским платформам большие возможности перераспределить эти территории и доходы.
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санкции в отношении россии, booking.com, россия, в мире, новости - туризм, туристы
22:58 04.03.2022 (обновлено: 23:33 04.03.2022)
 
Booking.com ограничил бронирование объектов в России

Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри России

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
Сайт Booking.com на экране монитора
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости.
Теперь на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны, при этом за границей можно и дальше бронировать отели.
Ранее вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.
При попытке забронировать отель на Украине в сервисе Booking.com появляется сообщение со следующей информацией: "В настоящее время в этом регионе происходит вооружённый конфликт. Безопасность гостей и жителей региона, а также соблюдение их прав могут оказаться под угрозой. Чтобы принять взвешенное решение о поездке, ознакомьтесь с рекомендациями для туристов опубликованным государственными органами вашей страны. С 1 марта 2022 года будут применяться те правила отмены, которые выберете вы. Мы рекомендуем оформить бронирование с бесплатной отменой на случай, если ваши планы изменятся".
Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше. Как отмечал Волков, его возможный уход с рынка даст российским платформам большие возможности перераспределить эти территории и доходы.
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