https://ria.ru/20220304/booking-1776622058.html

Booking.com ограничил бронирование объектов в России

Booking.com ограничил бронирование объектов в России - РИА Новости, 04.03.2022

Booking.com ограничил бронирование объектов в России

Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:58

2022-03-04T22:58

2022-03-04T23:33

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости.Теперь на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны, при этом за границей можно и дальше бронировать отели.Ранее вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.При попытке забронировать отель на Украине в сервисе Booking.com появляется сообщение со следующей информацией: "В настоящее время в этом регионе происходит вооружённый конфликт. Безопасность гостей и жителей региона, а также соблюдение их прав могут оказаться под угрозой. Чтобы принять взвешенное решение о поездке, ознакомьтесь с рекомендациями для туристов опубликованным государственными органами вашей страны. С 1 марта 2022 года будут применяться те правила отмены, которые выберете вы. Мы рекомендуем оформить бронирование с бесплатной отменой на случай, если ваши планы изменятся".Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше. Как отмечал Волков, его возможный уход с рынка даст российским платформам большие возможности перераспределить эти территории и доходы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

санкции в отношении россии, booking.com, россия, в мире, новости - туризм, туристы