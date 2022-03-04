https://ria.ru/20220304/bonus-1776425129.html
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса - РИА Новости, 04.03.2022
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса
Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:58
2022-03-04T09:58
2022-03-04T09:58
роскосмос
экономика
дмитрий рогозин
цэнки
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой бонус, а сэкономленные деньги пустить на поддержку сотрудников."Руководством ЦЭНКИ принято единогласное решение не выплачивать годовое вознаграждение высшему и среднему менеджменту по итогам деятельности за 2020 год [на предприятии так заведено, что премия за позапрошлый год получается только сейчас]", - указано в сообщении на сайте ЦЭНКИ.Сэкономленные деньги направят на развитие Центра и "поддерживающие меры для сотрудников, осуществляющих пусковую деятельность".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по этим же мотивам дал поручение сократить на 30% зарплату себе и топ-менеджерам госкорпорации и всех предприятий отрасли.Ключевое направление деятельности ЦЭНКИ – эксплуатация космодрома Байконур, в том числе проведение запусков и координация всех их участников, а также производство гироскопических приборов для ракетно-космической промышленности.
https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, экономика, дмитрий рогозин, цэнки
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса из-за санкций