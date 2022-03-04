https://ria.ru/20220304/bonus-1776425129.html

Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса

Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса - РИА Новости, 04.03.2022

Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса

Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:58

2022-03-04T09:58

2022-03-04T09:58

роскосмос

экономика

дмитрий рогозин

цэнки

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой бонус, а сэкономленные деньги пустить на поддержку сотрудников."Руководством ЦЭНКИ принято единогласное решение не выплачивать годовое вознаграждение высшему и среднему менеджменту по итогам деятельности за 2020 год [на предприятии так заведено, что премия за позапрошлый год получается только сейчас]", - указано в сообщении на сайте ЦЭНКИ.Сэкономленные деньги направят на развитие Центра и "поддерживающие меры для сотрудников, осуществляющих пусковую деятельность".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по этим же мотивам дал поручение сократить на 30% зарплату себе и топ-менеджерам госкорпорации и всех предприятий отрасли.Ключевое направление деятельности ЦЭНКИ – эксплуатация космодрома Байконур, в том числе проведение запусков и координация всех их участников, а также производство гироскопических приборов для ракетно-космической промышленности.

https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, экономика, дмитрий рогозин, цэнки