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Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса - РИА Новости, 04.03.2022
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса
Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:58
2022-03-04T09:58
роскосмос
экономика
дмитрий рогозин
цэнки
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой бонус, а сэкономленные деньги пустить на поддержку сотрудников."Руководством ЦЭНКИ принято единогласное решение не выплачивать годовое вознаграждение высшему и среднему менеджменту по итогам деятельности за 2020 год [на предприятии так заведено, что премия за позапрошлый год получается только сейчас]", - указано в сообщении на сайте ЦЭНКИ.Сэкономленные деньги направят на развитие Центра и "поддерживающие меры для сотрудников, осуществляющих пусковую деятельность".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по этим же мотивам дал поручение сократить на 30% зарплату себе и топ-менеджерам госкорпорации и всех предприятий отрасли.Ключевое направление деятельности ЦЭНКИ – эксплуатация космодрома Байконур, в том числе проведение запусков и координация всех их участников, а также производство гироскопических приборов для ракетно-космической промышленности.
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роскосмос, экономика, дмитрий рогозин, цэнки
09:58 04.03.2022
 
Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса

Руководство предприятия "Роскосмоса" отказалось от годового бонуса из-за санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") в условиях санкций решило не выплачивать себе годовой бонус, а сэкономленные деньги пустить на поддержку сотрудников.
"Руководством ЦЭНКИ принято единогласное решение не выплачивать годовое вознаграждение высшему и среднему менеджменту по итогам деятельности за 2020 год [на предприятии так заведено, что премия за позапрошлый год получается только сейчас]", - указано в сообщении на сайте ЦЭНКИ.
Сэкономленные деньги направят на развитие Центра и "поддерживающие меры для сотрудников, осуществляющих пусковую деятельность".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по этим же мотивам дал поручение сократить на 30% зарплату себе и топ-менеджерам госкорпорации и всех предприятий отрасли.
Ключевое направление деятельности ЦЭНКИ – эксплуатация космодрома Байконур, в том числе проведение запусков и координация всех их участников, а также производство гироскопических приборов для ракетно-космической промышленности.
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