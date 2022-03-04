https://ria.ru/20220304/boeviki-1776617134.html

Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны

Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны

Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:13

2022-03-04T22:13

2022-03-04T22:13

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях на Украине, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - сказал Журавлев.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф