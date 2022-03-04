https://ria.ru/20220304/boeviki-1776617134.html
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны
Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:13
2022-03-04T22:13
2022-03-04T22:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях на Украине, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - сказал Журавлев.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны
Минобороны: боевики из Идлиба направляются на Украину для участия в боевых действиях