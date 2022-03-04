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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/boeviki-1776617134.html
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны
Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:13
2022-03-04T22:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях на Украине, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - сказал Журавлев.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776601638.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
22:13 04.03.2022
 
Боевики из Идлиба направляются на Украину, заявило Минобороны

Минобороны: боевики из Идлиба направляются на Украину для участия в боевых действиях

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкДорога под Волновахой
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Дорога под Волновахой
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Боевики албанского и кавказского происхождения из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях на Украине, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - сказал Журавлев.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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