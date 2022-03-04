https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали - РИА Новости, 04.03.2022
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:58
2022-03-04T12:58
2022-03-04T13:06
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медuza
россия
медиа - общество
bbc
голос америки (радиостанция)
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."Заблокированы сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами, говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
https://ria.ru/20220303/boty-1776370627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медuza, россия, медиа - общество, bbc, голос америки (радиостанция), свобода (радиостанция)
12:58 04.03.2022 (обновлено: 13:06 04.03.2022)
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Роскомнадзор заблокировал сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"*