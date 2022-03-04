https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html

Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали

Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали - РИА Новости, 04.03.2022

Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали

Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:58

2022-03-04T12:58

2022-03-04T13:06

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медuza

россия

медиа - общество

bbc

голос америки (радиостанция)

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."Заблокированы сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами, говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ria.ru/20220303/boty-1776370627.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медuza, россия, медиа - общество, bbc, голос америки (радиостанция), свобода (радиостанция)