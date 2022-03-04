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Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали - РИА Новости, 04.03.2022
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:58
2022-03-04T13:06
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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россия
медиа - общество
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голос америки (радиостанция)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."Заблокированы сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами, говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медuza, россия, медиа - общество, bbc, голос америки (радиостанция), свобода (радиостанция)
12:58 04.03.2022 (обновлено: 13:06 04.03.2022)
 
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали

Роскомнадзор заблокировал сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"*

© РИА Новости / Евгений КолотевМикрофон в студии радиостанции
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
Микрофон в студии радиостанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости.
"Заблокированы сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, DW, Meduza*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения", - говорится в сообщении.
На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами, говорится в сообщении.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:27
РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МедuzaРоссияМедиа - ОбществоBBCГолос Америки (радиостанция)Свобода (радиостанция)
 
 
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