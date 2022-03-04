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Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме - РИА Новости, 05.03.2022
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме
Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-04T15:46
2022-03-04T15:46
2022-03-05T11:35
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками идут работы по опрессовке тепловых сетей, проведение которых технологически возможно без отключения потребителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что основной объем работ начнут выполнять после отключения отопления. Это произойдет, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов."Особое внимание будет уделяться прохождению гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях, проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей, обновим резервный запас топлива. Отдельно проведем необходимые мероприятия в коллекторах, на трансформаторных подстанциях, насосных станциях и газораспределительных пунктах, водозаборных узлах", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что всего планируется подготовить к зимней эксплуатации порядка 74 тысяч объектов, в том числе более 34,1 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками идут работы по опрессовке тепловых сетей, проведение которых технологически возможно без отключения потребителей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основной объем работ начнут выполнять после отключения отопления. Это произойдет, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов.
"Особое внимание будет уделяться прохождению гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях, проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей, обновим резервный запас топлива. Отдельно проведем необходимые мероприятия в коллекторах, на трансформаторных подстанциях, насосных станциях и газораспределительных пунктах, водозаборных узлах", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что всего планируется подготовить к зимней эксплуатации порядка 74 тысяч объектов, в том числе более 34,1 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - к 1 сентября.