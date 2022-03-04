https://ria.ru/20220304/biryukov-1776682449.html

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме - РИА Новости, 05.03.2022

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы начали подготовку к следующей зиме

Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-04T15:46

2022-03-04T15:46

2022-03-05T11:35

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками идут работы по опрессовке тепловых сетей, проведение которых технологически возможно без отключения потребителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что основной объем работ начнут выполнять после отключения отопления. Это произойдет, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов."Особое внимание будет уделяться прохождению гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях, проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей, обновим резервный запас топлива. Отдельно проведем необходимые мероприятия в коллекторах, на трансформаторных подстанциях, насосных станциях и газораспределительных пунктах, водозаборных узлах", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что всего планируется подготовить к зимней эксплуатации порядка 74 тысяч объектов, в том числе более 34,1 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20220304/yauza-1776536881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва