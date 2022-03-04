https://ria.ru/20220304/beseda-1776594853.html

Путин и Шольц надеются на разумную позицию Киева на будущей встрече

Путин и Шольц надеются на разумную позицию Киева на будущей встрече - РИА Новости, 04.03.2022

Путин и Шольц надеются на разумную позицию Киева на будущей встрече

В разговоре президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем была выражена надежда, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров Киев... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:28

2022-03-04T19:28

2022-03-04T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

белоруссия

вооруженные силы рф

германия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем была выражена надежда, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена надежда, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию. Президент России и канцлер ФРГ продолжат свои контакты", - говорится в сообщении.На территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта прошли первые два раунда переговоров российской и украинской делегаций. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/genotsid-1776590008.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, германия, украина, олаф шольц