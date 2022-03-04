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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/batalony-1776515483.html
В украинских городах бесчинствуют нацбатальоны, заявило Минобороны
В украинских городах бесчинствуют нацбатальоны, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
В украинских городах бесчинствуют нацбатальоны, заявило Минобороны
В большинстве украинских городов и населенных пунктов бесчинствуют нацбатальоны так называемой территориальной обороны, сообщил на брифинге начальник... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:49
2022-03-04T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В большинстве украинских городов и населенных пунктов бесчинствуют нацбатальоны так называемой территориальной обороны, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."По сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", — пояснил он.По словам Мизинцева, киевская власть почти не способна управлять областными и районными администрациями."Гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера", — добавил он.Киевский режим сумел организовать лишь бесконтрольную раздачу "всем перечисленным радикальным группам" стрелкового оружия и боеприпасов, указал генерал-полковник.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, пока официально не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. У украинской стороны потери в разы выше: более 2870 убитых и около 3700 раненых.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина
14:49 04.03.2022 (обновлено: 16:56 04.03.2022)
 
В украинских городах бесчинствуют нацбатальоны, заявило Минобороны

Минобороны назвало национальные батальоны на Украине нацистами и террористами

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В большинстве украинских городов и населенных пунктов бесчинствуют нацбатальоны так называемой территориальной обороны, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", — пояснил он.
По словам Мизинцева, киевская власть почти не способна управлять областными и районными администрациями.
"Гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера", — добавил он.
Киевский режим сумел организовать лишь бесконтрольную раздачу "всем перечисленным радикальным группам" стрелкового оружия и боеприпасов, указал генерал-полковник.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, пока официально не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. У украинской стороны потери в разы выше: более 2870 убитых и около 3700 раненых.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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