Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин - РИА Новости, 04.03.2022
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин
Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:15
2022-03-04T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_fae9dfb628737d4cbaab871de2e387b6.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Может, захотят (иностранные наемники. — Прим. ред.) сделать, вот знаете, по этим гуманитарным коридорам захотят выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мариуполь остается под контролем украинской армии. Накануне — во время второго раунда переговоров — Москва и Киев договорились открыть гумкоридоры для вывода гражданских.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/donbass-1776414066.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:2045_1920x0_80_0_0_4b23fbc0cdc24e96560e48f81ce9010d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, мариуполь
09:15 04.03.2022 (обновлено: 10:32 04.03.2022)
 
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин

Басурин: иностранные наемники могут попытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Может, захотят (иностранные наемники. — Прим. ред.) сделать, вот знаете, по этим гуманитарным коридорам захотят выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Мариуполь остается под контролем украинской армии. Накануне — во время второго раунда переговоров — Москва и Киев договорились открыть гумкоридоры для вывода гражданских.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили по Докучаевску десять ракет "Град", заявили в ДНР
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала