09:15 04.03.2022 (обновлено: 10:32 04.03.2022)
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин
Басурин: иностранные наемники могут попытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Может, захотят (иностранные наемники. — Прим. ред.) сделать, вот знаете, по этим гуманитарным коридорам захотят выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Мариуполь остается под контролем украинской армии. Накануне — во время второго раунда переговоров — Москва и Киев договорились открыть гумкоридоры для вывода гражданских.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.