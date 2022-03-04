https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html

Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин

Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин - РИА Новости, 04.03.2022

Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин

Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:15

2022-03-04T09:15

2022-03-04T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом гражданских, не исключил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Может, захотят (иностранные наемники. — Прим. ред.) сделать, вот знаете, по этим гуманитарным коридорам захотят выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мариуполь остается под контролем украинской армии. Накануне — во время второго раунда переговоров — Москва и Киев договорились открыть гумкоридоры для вывода гражданских.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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мариуполь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, мариуполь