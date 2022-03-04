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Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в Барнаул
Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в Барнаул - РИА Новости, 04.03.2022
Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в Барнаул
Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z и надпись "Своих не бросаем" появились на въезде в Барнаул, их разместили в поддержку спецоперации, которая... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:55
2022-03-04T10:55
владимир путин
алтайский край
киев
вооруженные силы рф
россия
в мире
барнаул
украина
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БАРНАУЛ, 4 мар - РИА Новости. Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z и надпись "Своих не бросаем" появились на въезде в Барнаул, их разместили в поддержку спецоперации, которая проходит на Украине, сообщает пресс-служба алтайского отделения "Единой России"."Накануне вечером барнаульские единороссы начали разворачивать огромную георгиевскую ленту в Нагорном парке, рядом с буквами "Барнаул", которую видно при въезде в краевую столицу, в виде символа поддержки Вооруженных сил России — Z. Также добавлен хештег #СвоихНеБросаем. Акцию единороссы провели для поддержки решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции и поддержку военнослужащих российской армии", - говорится в сообщении.Также молодогвардейцы Барнаула призвали другие молодежные объединения поддержать лидера страны, солдат и офицеров."Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира… Знак — Z — означает "За Победу": за Победу во имя мира", — рассказала замруководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.Также сообщается, что депутат госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов запустил флешмоб "Своих на бросаем". Он разместил на своей странице в Instagram видео, на котором клеит на окно букву Z, и призвал подписчиков публиковать подобные ролики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776425466.html
https://ria.ru/20220302/zabaykale-1776098698.html
https://ria.ru/20220302/kuzbass-1776003834.html
алтайский край
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владимир путин, алтайский край, киев, вооруженные силы рф, россия, в мире, барнаул, украина
10:55 04.03.2022
 
Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в Барнаул

Георгиевская лента в виде Z и надпись "Своих не бросаем" появились на въезде в Барнаул

© Фото : @edinros22/FacebookГеоргиевская лента в виде буквы Z в Барнауле
Георгиевская лента в виде буквы Z в Барнауле - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : @edinros22/Facebook
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 мар - РИА Новости. Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z и надпись "Своих не бросаем" появились на въезде в Барнаул, их разместили в поддержку спецоперации, которая проходит на Украине, сообщает пресс-служба алтайского отделения "Единой России".
"Накануне вечером барнаульские единороссы начали разворачивать огромную георгиевскую ленту в Нагорном парке, рядом с буквами "Барнаул", которую видно при въезде в краевую столицу, в виде символа поддержки Вооруженных сил России — Z. Также добавлен хештег #СвоихНеБросаем. Акцию единороссы провели для поддержки решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции и поддержку военнослужащих российской армии", - говорится в сообщении.
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Камчатки провели акцию в поддержку спецоперации
Также молодогвардейцы Барнаула призвали другие молодежные объединения поддержать лидера страны, солдат и офицеров.
"Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира… Знак — Z — означает "За Победу": за Победу во имя мира", — рассказала замруководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.
Также сообщается, что депутат госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов запустил флешмоб "Своих на бросаем". Он разместил на своей странице в Instagram видео, на котором клеит на окно букву Z, и призвал подписчиков публиковать подобные ролики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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2 марта, 17:48
Название Забайкальского края будут писать через Z в поддержку спецоперации
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
2 марта, 11:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
 
Владимир ПутинАлтайский крайКиевВооруженные силы РФРоссияВ миреБарнаулУкраина
 
 
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