https://ria.ru/20220304/banki-1776562262.html

Американцы бросились скупать российские активы

Крупнейшие американские банки бросились скупать российские ценные бумаги - РИА Новости, 04.03.2022

Американцы бросились скупать российские активы

Крупнейшие американские инвестбанки и хедж-фонды стали скупать подешевевшие российские корпоративные, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:13

2022-03-04T17:13

2022-03-04T19:24

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

goldman sachs

украина

газпром

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Крупнейшие американские инвестбанки и хедж-фонды стали скупать подешевевшие российские корпоративные, сообщило агентство Bloomberg. В последние дни стоимость российских корпоративных облигаций в валюте сильно снизилась, и по мнению аналитиков Bloomberg, их могут исключить из основных бенчмарков. Кроме того, отечественные компании могут просрочить выплаты основого долга из-за ограничения доступа к валюте, допустили эксперты.Как сообщают источники агентства, Goldman Sachs вкладывается в российских госдолг, а также приобретает корпоративные облигации металлургической компании Evraz, "Газпрома" и РЖД со сроком погашения до двух лет. JPMorgan, в свою очередь, сообщил клиентам, что купил российские и украинские корпоративные долговые обязательства примерно на 200 миллионов долларов.Также Goldman Sachs торгует кредитными дефолтными свопами на Evraz и "Газпром". По данным Bloomberg, российские государственные и корпоративные заемщики до конца мая должны выплатить на международных рынках около двух миллиардов долларов купонных платежей и семь миллиардов основного долга.Агентство объяснило, что американские инвесторы часто покупают подешевевшие бумаги, однако сейчас на фоне антироссийских санкций вложения в российские бумаги несут в себе репутационные риски.После начала военной операции России на Украине на Москву наложили санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.

https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html

https://ria.ru/20220304/swift-1776503797.html

россия

сша

украина

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, goldman sachs, украина, газпром, центральный банк рф (цб рф)