https://ria.ru/20220304/banki-1776562262.html
Американцы бросились скупать российские активы
Крупнейшие американские банки бросились скупать российские ценные бумаги - РИА Новости, 04.03.2022
Американцы бросились скупать российские активы
Крупнейшие американские инвестбанки и хедж-фонды стали скупать подешевевшие российские корпоративные, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:13
2022-03-04T17:13
2022-03-04T19:24
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
goldman sachs
украина
газпром
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Крупнейшие американские инвестбанки и хедж-фонды стали скупать подешевевшие российские корпоративные, сообщило агентство Bloomberg. В последние дни стоимость российских корпоративных облигаций в валюте сильно снизилась, и по мнению аналитиков Bloomberg, их могут исключить из основных бенчмарков. Кроме того, отечественные компании могут просрочить выплаты основого долга из-за ограничения доступа к валюте, допустили эксперты.Как сообщают источники агентства, Goldman Sachs вкладывается в российских госдолг, а также приобретает корпоративные облигации металлургической компании Evraz, "Газпрома" и РЖД со сроком погашения до двух лет. JPMorgan, в свою очередь, сообщил клиентам, что купил российские и украинские корпоративные долговые обязательства примерно на 200 миллионов долларов.Также Goldman Sachs торгует кредитными дефолтными свопами на Evraz и "Газпром". По данным Bloomberg, российские государственные и корпоративные заемщики до конца мая должны выплатить на международных рынках около двух миллиардов долларов купонных платежей и семь миллиардов основного долга.Агентство объяснило, что американские инвесторы часто покупают подешевевшие бумаги, однако сейчас на фоне антироссийских санкций вложения в российские бумаги несут в себе репутационные риски.После начала военной операции России на Украине на Москву наложили санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.
https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html
https://ria.ru/20220304/swift-1776503797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, goldman sachs, украина, газпром, центральный банк рф (цб рф)
17:13 04.03.2022 (обновлено: 19:24 04.03.2022)
Крупнейшие американские банки бросились скупать российские ценные бумаги
Bloomberg: американские банки Goldman Sachs и JPM скупают облигации российских компаний