В Севастополе прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине
В Севастополе прошел автопробег в поддержку армии России и спецоперации на Украине
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкАвтопробег в Севастополе в поддержку специальной военной операции на Украине
Автопробег в Севастополе в поддержку специальной военной операции на Украине
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Автопробег в поддержку вооруженных сил России и спецоперации на Украине прошел в Севастополе, сообщили РИА Новости организаторы акции.
Автопробег провели двумя колоннами. Одна из них проехала через весь город к парку Победы, рассказал РИА Новости руководитель организации "Самооборона "Севастополь без фашизма" Олег Манохин.
"Машин участвовало очень много, на 150 мы перестали считать. Цель – выразить солидарность с армией и президентом. Я с товарищами возил в 2014 году и позднее гуманитарку на Донбасс. Мы все видели, что там происходило, и нам все понятно. Мы не против украинского народа, но нацистов надо зачищать", – сказал Манохин. Участники первой колонны возложили цветы у закладного камня "Погибшим севастопольцам на Донбассе" в парке Победы.
Вторая колонна машин проехала с северной стороны Севастополя через Сапун-гору к площади Нахимова, где участники автопробега возложили цветы у мемориала героической обороне города. В колонне участвовали более 250 автомобилей, рассказал руководитель организации "Блокпост Севастополь" Иван Крыжанивский.
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкУчастники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине на одной из улиц Севастополя
Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине на одной из улиц Севастополя
"Люди на улицах, в автомобилях приветствовали нас – кричали, свистели, сигналили. На площади Нахимова мы развернули плакат в поддержку армии и президента "Zа Россию Zа Путина Zа СеVастополь", - сказал Крыжанивский. Автомобили пробега шли в колоннах с флагами России, Севастополя, ВДВ, на бортах и стеклах машин были большие знаки Z.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкУчастники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя