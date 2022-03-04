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Американская Autodesk приостанавливает работу в России
Американская Autodesk приостанавливает работу в России - РИА Новости, 04.03.2022
Американская Autodesk приостанавливает работу в России
Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:59
2022-03-04T10:59
технологии
владимир путин
сша
россия
autodesk, inc.
в мире
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании."Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.
https://ria.ru/20220304/airbnb-1776409501.html
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технологии, владимир путин, сша, россия, autodesk, inc., в мире, украина
10:59 04.03.2022
 
Американская Autodesk приостанавливает работу в России

Американский поставщик ПО Autodesk приостанавливает свою деятельность в России

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании.
"Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.
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ТехнологииВладимир ПутинСШАРоссияAutodesk, Inc.В миреУкраина
 
 
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