https://ria.ru/20220304/autodesk-1776438958.html

Американская Autodesk приостанавливает работу в России

Американская Autodesk приостанавливает работу в России - РИА Новости, 04.03.2022

Американская Autodesk приостанавливает работу в России

Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:59

2022-03-04T10:59

2022-03-04T10:59

технологии

владимир путин

сша

россия

autodesk, inc.

в мире

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании."Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.

https://ria.ru/20220304/airbnb-1776409501.html

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сша

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

технологии, владимир путин, сша, россия, autodesk, inc., в мире, украина