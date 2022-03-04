https://ria.ru/20220304/autodesk-1776438958.html
Американская Autodesk приостанавливает работу в России
Американская Autodesk приостанавливает работу в России - РИА Новости, 04.03.2022
Американская Autodesk приостанавливает работу в России
Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:59
2022-03-04T10:59
2022-03-04T10:59
технологии
владимир путин
сша
россия
autodesk, inc.
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский поставщик программного обеспечения приостанавливает свою деятельность в России в связи с санкциями, говорится в пресс-релизе компании."Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Autodesk, Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Основана в 1982 году.
https://ria.ru/20220304/airbnb-1776409501.html
https://ria.ru/20220303/skoda-1776266993.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, сша, россия, autodesk, inc., в мире, украина
Американская Autodesk приостанавливает работу в России
Американский поставщик ПО Autodesk приостанавливает свою деятельность в России