https://ria.ru/20220304/armeniya-1776448074.html

Власти Армении занимаются решением проблемы c бортом авиакомпании S7

Власти Армении занимаются решением проблемы c бортом авиакомпании S7 - РИА Новости, 04.03.2022

Власти Армении занимаются решением проблемы c бортом авиакомпании S7

Авиационные власти Армении занимаются решением проблемы, возникшей с прибывшим в Ереван самолетом российской авиакомпании S7, в результате которого было... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:16

2022-03-04T12:16

2022-03-04T12:16

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

россия

армения

минеральные воды

s7 airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597515533_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8e3b9cddd42bea4bd3df00aa2347cc07.jpg

ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Авиационные власти Армении занимаются решением проблемы, возникшей с прибывшим в Ереван самолетом российской авиакомпании S7, в результате которого было приостановлено разрешение на его полеты, сообщили в пятницу в комитете гражданской авиации республики.Ранее во многих Telegram-каналах написали, что "S7 Airlines отменила абсолютно все международные рейсы на самолетах Airbus после того, как ее борт был арестован в Ереване". Отмечалось, что лизингодателем арестованного судна является SMBC Aviation Capital – дублинское подразделение японской фингруппы Sumitomo Mitsui. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении опровергло сообщение об аресте воздушного судна. В комитете заявили, что 3 марта за несколько часов до прибытия в ереванский аэропорт "Звартноц" самолета А 320 российской авиакомпании "Сибирь" (Siberia Airlines) еще в воздушном пространстве России появились проблемы с документацией о его летной годности."Самолет не арестован, временно приостановлено разрешение на его полеты", – говорится на странице комитета в Фейсбуке.Отмечается, что рейс из Еревана был выполнен другим лайнером авиакомпании. "Эксплуатация самолета будет возобновлена ​​после прояснения вопросов с документацией", – добавили в комитете.В пресс-службе S7 вечером 3 марта пояснили, что компания не прекратила все международные полеты, а "была вынуждена частично сократить полётную программу в связи с введенными ограничениями". Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

https://ria.ru/20220304/tailand-1776442716.html

россия

армения

минеральные воды

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, россия, армения, минеральные воды, s7 airlines, евросоюз, самолеты, авиакомпании, ереван, ситуация в днр и лнр