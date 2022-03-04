https://ria.ru/20220304/apakela-1776456803.html

В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу

В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу - РИА Новости, 04.03.2022

В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу

В Подмосковье возбудили уголовное дело на "авторитета" Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:01

2022-03-04T12:01

2022-03-04T12:01

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Подмосковье возбудили уголовное дело на "авторитета" Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии... с криминальным прозвищем Апакела", - сказала она.По данным следствия, подозреваемый, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Добавляется, что мужчине будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.Согласно ресурсу "Прайм Крайм", в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, московская область (подмосковье), россия