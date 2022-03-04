Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/apakela-1776456803.html
В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу
В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу - РИА Новости, 04.03.2022
В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу
В Подмосковье возбудили уголовное дело на "авторитета" Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:01
2022-03-04T12:01
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Подмосковье возбудили уголовное дело на "авторитета" Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии... с криминальным прозвищем Апакела", - сказала она.По данным следствия, подозреваемый, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Добавляется, что мужчине будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.Согласно ресурсу "Прайм Крайм", в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия
12:01 04.03.2022
 
В Подмосковье завели дело на криминального авторитета Апакелу

В Подмосковье возбудили дело на криминального авторитета с 56-летним "стажем" Апакелу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Подмосковье возбудили уголовное дело на "авторитета" Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии... с криминальным прозвищем Апакела", - сказала она.
По данным следствия, подозреваемый, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Добавляется, что мужчине будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.
Согласно ресурсу "Прайм Крайм", в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 13:17
Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала