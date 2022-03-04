https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776601899.html

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Дачная амнистия 2022: что это такое, как оформить участок по новому закону

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2022 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:28

2022-03-04T20:28

2022-03-04T20:28

россия

госдума рф

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2022 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по закону может им воспользоваться, какие документы и куда подавать — в материале РИА Новости.Дачная амнистия"С 1 сентября 2006 года вступил в силу федеральный закон от 30.06.2006 №93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”, получивший название “дачная амнистия”", — поясняет правовой консультант Марьяна Давидюк.Понятие и сутьДачная амнистия — это возможность владельца земли зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. "Если во владении имеется земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, сад, огород, земля для индивидуального жилищного или гаражного строительства, а также здание капитального строительства, расположенное на таких землях, то гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости, обратившись в администрацию по месту жительства", — говорит эксперт.Срок применения упрощенных правил оформления прав граждан ранее (до марта 2018 года) ограничивался только в отношении государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.Согласно новым правилам, ограничения применяются и к объекту на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Таким образом, для жилого строения, расположенного на садовом земельном участке не требуется получение разрешения, следовательно, оформление прав на такое здание в упрощенном порядке сроком не ограничено.Закон о дачной амнистииОсновное нормативно-правовое регулирование дачной амнистии осуществляется в рамках Градостроительного кодекса РФ и закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".Какие объекты можно зарегистрироватьОбъекты, на которые распространяется дачная амнистия, перечислила Марьяна Давидюк:Сроки проведения амнистииПо словам экспертов, сроки действия амнистии сейчас ограничиваются 2026 годом. Марьяна Давидюк отмечает, Госдума приняла законопроект, позволяющий продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года. Он вступит в силу с 1 сентября 2022 года.Как оформитьОформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства без уведомления о строительстве можно до 1 марта 2026 года, представив определённые документы.Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан, поясняет, что предусмотрен различный порядок подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав:На земельный участок"В упрощенном порядке оформление земельного участка возможно, если он был предоставлен до 30.10.2001", — говорит Владислав Ким. Для этого необходимо представить заявление на государственную регистрацию прав в Росреестр и любой документ, который подтверждает право на него (к примеру, акт органа власти о предоставлении земельного участка).В случае если таких документов нет, то можно представить выписку из похозяйственной книги, выдаваемую органом местного самоуправления. Эксперт уточняет, что иные документы представлять необязательно.На строения и домаЗарегистрировать в упрощенном порядке можно жилые и садовые дома, а также любую капитальную постройку на участке. Оформление прав осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером и декларации об объекте недвижимости, составленной правообладателем.Владислав Ким подчеркивает, что для начала работ застройщик обязан направить в соответствующий государственный орган уведомление о планируемом строительства вместе со следующими документами:"Уполномоченный орган власти рассматривает заявление застройщика в течение семи рабочих дней, и после направляет уведомление о допустимости размещении строящегося объекта либо о его несоответствии", — разъясняет Владислав Ким. Эксперт акцентирует внимание на том, что полученное уведомление о соответствии либо не направление уполномоченным органом в предусмотренные сроки уведомления о несоответствии, считается согласованием строительства и дает застройщику право осуществлять строительство в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. Указанное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект недвижимости.Кадастровый учетПо словам Владислава Ким, кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный жилой или садовый дом осуществляются по заявлению уполномоченного органа в случае направления уведомления гражданином об окончании строительства с прилагаемым техническим планом построенного объекта."При этом до 1 марта 2026 кадастровый учет и регистрация права возможны только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если в ЕГРП право не зарегистрировано), уведомлений о начале или окончании строительства не требуется", — говорит юрист.Объект недвижимости должен соответствовать установленным параметрам объекта ИЖС (отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трёх, высотой не более 20 метров, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости), виду разрешенного использования земельного участка, на котором он создан, градостроительному регламенту и др.Государственная регистрация"Регистрация права собственности на жилой или садовый дом, созданные на садовом земельном участке, либо участке, предназначенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018, производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок. Если право на него зарегистрировано в ЕГРН, указанный документ не требуется", — комментирует Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Также для указанных объектов недвижимости не требуются уведомления о начале и об окончании строительства (ч. 22 ст. 70 закона № 218-ФЗ; ч. 6.1 ст. 16, ст. 17 закона № 340-ФЗ).Сроки оформленияСроки оформления прав регистрации зависят от формата предоставления документации.Стоимость оформления по амнистииСтоимость госпошлины за регистрацию объектов дачной амнистии — 350 рублей. Правообладатель помимо этого несет расходы на услуги кадастрового инженера (подготовка технического плана на объект недвижимости, а также на межевой план в случае, если параллельно проводится межевание земельного участка), эти услуги рассчитываются отдельно.Трудности при оформленииТехнические трудности могут возникать с оформлением уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции. Во избежание этого Владислав Ким рекомендует руководствоваться приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр.По словам Србуи Иващенко, в случае, когда в установленный срок уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления не направил заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на недвижимость, правообладатель вправе направить его в орган регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление, технический план, соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности запрашиваются органом регистрации прав по правилам, предусмотренным ч 2. ст. 33 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022):Юрист подчеркивает, что на первый взгляд правообладатель не участвует в этих взаимодействиях, однако на практике возникает множество проблем, поскольку он уведомляется о соответствии окончания строительства объекта недвижимости, но при этом может не быть в курсе, что ему следует оплатить государственную пошлину, на какие реквизиты это сделать, какую сумму и т.д. (в уведомлениях не содержится данная информация).Еще одна проблема, с которой может столкнуться правообладатель, возникает если застройщик не успел в течение 10 лет направить уведомление об окончании строительства. Србуи Иващенко отмечает, что зачастую органы власти между собой так долго взаимодействуют, что сроки постановки на учет и регистрации права заканчиваются, при этом страдает правообладатель недвижимости.Плюсы и минусы дачной амнистииО преимуществах и недостатках дачной амнистии рассказал Владислав Ким.Плюсы:Минусы:Юрист Србуи Иващенко отмечает, что ранее для оформления прав на земельные участки люди собирали много документов и платили немаленькие деньги за подготовку технических бумаг. В общей сложности процесс занимал не менее года."Ранее без документа о передаче земли в собственность уполномоченным органом на распоряжение землями в конкретном регионе или населенном пункте нельзя было обратиться в орган регистрации прав. Сейчас сроки оформления прав сократились, необязательно проводить межевание. Единственное, все сложнее и сложнее становится поиск документов на землю, то они сгорели при пожаре в архиве, то правообладатель потерял подлинник, а на основании копии не проводят регистрацию. Принятый закон о дачной амнистии — это огромный шаг законодателя навстречу к простому человеку, избавление от хождения по инстанциям и судам", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20211230/stroitelstvo-1766055024.html

https://ria.ru/20220210/gektar-1772154979.html

https://ria.ru/20211230/dacha-1766237453.html

https://realty.ria.ru/20220201/gektar-1770420116.html

https://realty.ria.ru/20220204/amnistiya-1771027553.html

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россия, госдума рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), европейская юридическая служба, дача, дача, общество, жилье