https://ria.ru/20220304/amerika-1776534520.html

Байден ведет Америку в ад

Трамп заявил, что США "катятся в ад" из-за Байдена - РИА Новости, 04.03.2022

Байден ведет Америку в ад

Бывший президент США Дональд Трамп счел рейтинг одобрения действующего главы государства Джо Байдена завышенным и заявил в эфире Fox News, что Америка катится в РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:40

2022-03-04T15:40

2022-03-04T19:28

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп счел рейтинг одобрения действующего главы государства Джо Байдена завышенным и заявил в эфире Fox News, что Америка катится в ад из-за политики нынешней администрации.Экс-президент возмутился планам Байдена поднять налоги, так как это, по его словам, ударит по экономике. "Как вообще так можно? Ни разу не слыхивал, чтобы человек, который повысил налоги, победил на выборах! А он их хочет поднять — и это полностью убьет экономику, полностью убьет", — возмутился Трамп.Комментируя итоги последнего опроса, согласно которому рейтинг Байдена достиг исторического минимума в 37%, экс-глава Белого дома заявил, что не верит в такие цифры.Он пояснил, что в городах, где правят однопартийцы действующего главы государства преступность зашкаливает. По словам Трампа, в Штаты массово прибывают уголовники из других стран, причем речь идет не только о ближайших соседях, а о более сотне стран."Их никто не проверяет, с ними не проводят собеседования — да мы даже не знаем, откуда они берутся. А это очень нехорошие люди, и среди них, кстати, есть террористы", — пояснил он.Он считает, что Америка будет очень долго расплачиваться за открытые границы и напомнил, что при нем рубежи были закрыты."Ужасные вещи происходят. Так что сами мне скажите: это правда, про 37 процентов? Я вот не верю, не верю. Я не считаю, что его поддержит 37 процентов избирателей", — подытожил бывший президент.Трамп регулярно выступает с критическими заявлениями в адрес Байдена, указывая на его промахи. Так, месяц назад он обвинил нынешнего американского лидера в разрушении страны. Среди ошибок действующей администрации экс-президент назвал хаотичный вывод американской армии из Афганистана, рост инфляции, беспорядки на границе и ситуацию с коронавирусом.Дональд Трамп проиграл выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html

https://ria.ru/20211209/bayden-1762940898.html

https://ria.ru/20220130/razgovor-1770164794.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, джо байден, дональд трамп, сша