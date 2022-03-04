https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html

В центре Белграда проходит акция в поддержку России

В центре Белграда проходит акция в поддержку России - РИА Новости, 04.03.2022

В центре Белграда проходит акция в поддержку России

В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:02

2022-03-04T21:02

2022-03-04T22:13

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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники мероприятия вечером собрались на одной из центральных улиц у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента Сербии.Среди организаторов члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и сербские граждане.Активисты с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как российский."Россия, Сербия!" — скандируют собравшиеся, число которых превышает тысячу человек. Из колонок у памятника последнему российскому императору прозвучали гимны двух стран.Акция проходит мирно, полиция не вмешивается.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Белграде в поддержку России Атмосфера в Белграде: сербы на акции в поддержку РФ растянули поперёк дороги огромный флаг и кричат «Россия». 2022-03-04T21:02 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс, санкции в отношении россии