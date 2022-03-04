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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
В центре Белграда проходит акция в поддержку России - РИА Новости, 04.03.2022
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:02
2022-03-04T22:13
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
запорожская аэс
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники мероприятия вечером собрались на одной из центральных улиц у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента Сербии.Среди организаторов члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и сербские граждане.Активисты с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как российский."Россия, Сербия!" — скандируют собравшиеся, число которых превышает тысячу человек. Из колонок у памятника последнему российскому императору прозвучали гимны двух стран.Акция проходит мирно, полиция не вмешивается.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
https://ria.ru/20220304/telekanal-1776464321.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Акция в Белграде в поддержку России
Атмосфера в Белграде: сербы на акции в поддержку РФ растянули поперёк дороги огромный флаг и кричат «Россия».
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс, санкции в отношении россии
21:02 04.03.2022 (обновлено: 22:13 04.03.2022)
 
В центре Белграда проходит акция в поддержку России

В центре Белграда активисты патриотических объединений проводят акцию в поддержку России

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия вечером собрались на одной из центральных улиц у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента Сербии.
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:26
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Среди организаторов члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и сербские граждане.
Активисты с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как российский.
"Россия, Сербия!" — скандируют собравшиеся, число которых превышает тысячу человек. Из колонок у памятника последнему российскому императору прозвучали гимны двух стран.
Акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:20
Телеканал RT возобновил вещание в Сербии
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЗапорожская АЭССанкции в отношении России
 
 
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