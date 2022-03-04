https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
В центре Белграда проходит акция в поддержку России - РИА Новости, 04.03.2022
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:02
2022-03-04T21:02
2022-03-04T22:13
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
запорожская аэс
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.Участники мероприятия вечером собрались на одной из центральных улиц у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента Сербии.Среди организаторов члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и сербские граждане.Активисты с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как российский."Россия, Сербия!" — скандируют собравшиеся, число которых превышает тысячу человек. Из колонок у памятника последнему российскому императору прозвучали гимны двух стран.Акция проходит мирно, полиция не вмешивается.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776609513_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a867e66639119436e3e9cd1a1f09c5cf.jpg
Акция в Белграде в поддержку России
Атмосфера в Белграде: сербы на акции в поддержку РФ растянули поперёк дороги огромный флаг и кричат «Россия».
2022-03-04T21:02
true
PT2M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс, санкции в отношении россии
21:02 04.03.2022 (обновлено: 22:13 04.03.2022)
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
В центре Белграда активисты патриотических объединений проводят акцию в поддержку России
БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В центре Белграда активисты нескольких патриотических объединений устроили акцию в поддержку России, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия вечером собрались на одной из центральных улиц у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента Сербии
.
Среди организаторов члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и сербские граждане.
Активисты с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой как российский.
"Россия, Сербия!" — скандируют собравшиеся, число которых превышает тысячу человек. Из колонок у памятника последнему российскому императору прозвучали гимны двух стран.
Акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.