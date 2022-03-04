https://ria.ru/20220304/agrarii-1776485565.html

Кировские аграрии получат все предусмотренные меры поддержки

Кировские аграрии получат все предусмотренные меры поддержки - РИА Новости, 04.03.2022

Кировские аграрии получат все предусмотренные меры поддержки

Аграрии в Кировской области получат средства на поддержку производства молока, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, заявил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:33

2022-03-04T13:33

2022-03-04T13:33

экономика

кировская область

игорь васильев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Аграрии в Кировской области получат средства на поддержку производства молока, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, заявил глава региона Игорь Васильев.Губернатор Кировской области акцентировал внимание на сельскохозяйственной отрасли и подготовке к началу весенних полевых работ на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона."Как и обещал, мы поддерживаем наших аграриев, в бюджете предусмотрены средства на все направления. В рамках госпрограммы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" уже осваиваются средства годового лимита. Аграрии получат все предусмотренные меры поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.Сообщается, что в феврале выплачена субсидия на возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 269,6 миллиона рублей. В марте планируется выплатить субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв и развития семеноводства сельскохозяйственных культур."Кроме того, аграрии получат средства на поддержку собственного производства молока, на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", — добавил глава региона.По состоянию на 1 апреля, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" на производство будет предоставлено 738,7 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 397,5 миллиона рублей (48% установленного годового лимита), за счет средств областного бюджета - 341,2 миллиона рублей (75% установленного годового лимита).Сельскохозяйственная отрасль Кировской области через пару месяцев начнет весенние полевые работы. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, область полностью обеспечена семенами сельскохозяйственных растений для проведения ярового сева. Обеспеченность минеральными удобрениями в настоящее время составляет 72%, оставшееся будет закуплено в ближайшие месяцы."Сельхозтоваропроизводители располагают необходимым парком тракторов и техники, готовность которых также выше, чем на аналогичную дату прошлого года. В наличии 749 тракторов, 2200 грузовых автомобилей, 1290 сеялок и посевных комплексов, 1294 культиватора", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html

https://ria.ru/20220303/lekarstva-1776261710.html

https://ria.ru/20211222/biotekhnologii-1764987822.html

кировская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, кировская область, игорь васильев