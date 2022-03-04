https://ria.ru/20220304/agrarii-1776420813.html
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам - РИА Новости, 04.03.2022
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:23
2022-03-04T09:23
2022-03-04T09:23
экономика
ипотека
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759322091_0:183:3316:2048_1920x0_80_0_0_85b1a8fa448e0a44816690302fa98e98.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина."Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. ... При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев". - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.Сообщается, что некоторые изменения направлены на поддержу банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой ставки. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты.
https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html
https://ria.ru/20220302/biznes-1776047079.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759322091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6c48be9b8a72ba1cab4a42b8ab1f37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, михаил мишустин
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в 2022 году
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. ... При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев". - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
Сообщается, что некоторые изменения направлены на поддержу банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой ставки. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты.