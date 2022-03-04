https://ria.ru/20220304/agrarii-1776420813.html

Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам

Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам - РИА Новости, 04.03.2022

Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:23

2022-03-04T09:23

2022-03-04T09:23

экономика

ипотека

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина."Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. ... При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев". - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.Сообщается, что некоторые изменения направлены на поддержу банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой ставки. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты.

https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ипотека, михаил мишустин