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Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам - РИА Новости, 04.03.2022
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:23
2022-03-04T09:23
экономика
ипотека
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина."Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. ... При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев". - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.Сообщается, что некоторые изменения направлены на поддержу банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой ставки. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты.
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экономика, ипотека, михаил мишустин
09:23 04.03.2022
 
Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам

Аграрии получили отсрочку по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в 2022 году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. ... При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев". - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
Сообщается, что некоторые изменения направлены на поддержу банков, которые участвуют в программе льготного кредитования. размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой ставки. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты.
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