https://ria.ru/20220304/aes-1776604261.html

ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС, заявил Небензя

ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 04.03.2022

ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС, заявил Небензя

Российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:38

2022-03-04T20:38

2022-03-04T20:54

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ООН, 4 мар - РИА Новости. Российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши военнослужащие в работу операторов украинских станций не вмешиваются, ограничиваясь исключительно задачами их охраны", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" в четверг отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/zaes-1776460323.html

https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html

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Петр Попадюк

украина, россия, василий небензя, оон, в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, бердянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергоатом, запорожская аэс