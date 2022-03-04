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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/aes-1776600258.html
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ - РИА Новости, 04.03.2022
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ
Россия проинформировала МАГАТЭ заранее, что ее военные собираются взять Запорожскую АЭС на Украине под контроль, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:04
2022-03-04T20:55
в мире
украина
россия
магатэ
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
донецкая народная республика
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия проинформировала МАГАТЭ заранее, что ее военные собираются взять Запорожскую АЭС на Украине под контроль, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Несколько дней назад нас проинформировало российское правительство, что вооруженные силы движутся в зону Запорожской АЭС с заданием взять ее под контроль. В итоге это произошло", - сказал Гросси.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/magate-1776601262.html
https://ria.ru/20220304/reaktsiya-1776597538.html
украина
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донецкая народная республика
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в мире, украина, россия, магатэ, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, вооруженные силы рф
20:04 04.03.2022 (обновлено: 20:55 04.03.2022)
 
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: ВС России сообщили, что собираются взять Запорожскую АЭС под контроль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия проинформировала МАГАТЭ заранее, что ее военные собираются взять Запорожскую АЭС на Украине под контроль, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Несколько дней назад нас проинформировало российское правительство, что вооруженные силы движутся в зону Запорожской АЭС с заданием взять ее под контроль. В итоге это произошло", - сказал Гросси.
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По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМАГАТЭИгорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭСВооруженные силы РФ
 
 
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