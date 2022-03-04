20:04 04.03.2022 (обновлено: 20:55 04.03.2022)
ВС России собираются взять Запорожскую АЭС под контроль, утверждает МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Гросси: ВС России сообщили, что собираются взять Запорожскую АЭС под контроль
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия проинформировала МАГАТЭ заранее, что ее военные собираются взять Запорожскую АЭС на Украине под контроль, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Несколько дней назад нас проинформировало российское правительство, что вооруженные силы движутся в зону Запорожской АЭС с заданием взять ее под контроль. В итоге это произошло", - сказал Гросси.
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.