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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/aes-1776583836.html
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС
США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:33
2022-03-04T18:57
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
сша
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек", - сказал журналистам сотрудник оборонного ведомства США высокого ранга.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220304/aes-1776553572.html
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в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, сша, украина
18:33 04.03.2022 (обновлено: 18:57 04.03.2022)
 
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС

Пентагон: США не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек на Запорожской АЭС

© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек", - сказал журналистам сотрудник оборонного ведомства США высокого ранга.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:39
США и ЕС запросили заседание СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил источник
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны РФ о нападении украинской диверсионной группы на Запорожскую АЭС
4 марта, 12:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны назвали цель провокаций ВСУ на Запорожской АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭССШАУкраина
 
 
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