18:33 04.03.2022 (обновлено: 18:57 04.03.2022)
США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС
Пентагон: США не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек на Запорожской АЭС
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек", - сказал журналистам сотрудник оборонного ведомства США высокого ранга.
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.