https://ria.ru/20220304/aes-1776583836.html

США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС

США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭС

США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:33

2022-03-04T18:33

2022-03-04T18:57

в мире

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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украина

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США не видят оснований считать, что пожар на территории Запорожской АЭС на Украине повлек за собой утечку радиоактивных веществ, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Мы не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек", - сказал журналистам сотрудник оборонного ведомства США высокого ранга.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220304/aes-1776553572.html

https://ria.ru/20220304/zaes-1776459035.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, сша, украина