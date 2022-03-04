https://ria.ru/20220304/aes-1776553572.html

США и ЕС запросили заседание СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил источник

США и ЕС запросили заседание СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2022

США и ЕС запросили заседание СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил источник

США, Великобритания, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия запросили проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с событиями на Запорожской АЭС на Украине,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:39

2022-03-04T16:39

2022-03-04T16:52

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ООН, 4 мар - РИА Новости. США, Великобритания, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия запросили проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с событиями на Запорожской АЭС на Украине, оно намечено на 19.30 мск, сообщили РИА Новости источники в Совбезе."США, Великобритания, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия запросили экстренное заседание СБ ООН по Украине", - сказал собеседник агентства.По его словам, заседание запрашивают в связи с событиями на Запорожской АЭС.Другие источники подтвердили эту информацию.Заседание намечено на 11.30 (19.30 мск).По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/aes-1776469938.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, евросоюз